الكويت وروسيا توقعان اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي

وقعت دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل اليوم الجمعة اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي مع روسيا الاتحادية في إطار الارتقاء بمنظومة العدالة وإرساء مفهومها بما يواكب المتغيرات العالمية.

ووقع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ووزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو الاتفاقيتين خلال مشاركتهما في أعمال المنتدى القانوني الدولي ال12 الذي تستضيفه مدينة (سانت بطرسبورغ) الروسية.

وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقيتين جاءتا تأكيدا للعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يتطلع من خلالها للوصول إلى تعاون فعال في مكافحة الجريمة وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأضافت أن الاتفاقية الأولى تضمنت الشروط الإجرائية الخاصة بتسليم المجرمين وفقا للمعايير الدولية ومبادئ التسليم أو المحاكمة بما يحقق متطلبات العدالة ومن خلال الأطر القانونية المعتبرة دوليا.

وبينت الوزارة أن الاتفاقية الثانية تنص على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدانهم.

ويعد منتدى (سانت بطرسبورغ) القانوني الدولي الذي تأسس في 2011 من أكبر منصات الحوار الثقافي القانوني والسياسي في العالم وانطلقت أعمال نسخته ال12 في مركز (إكسبو فورم) للمعارض والمؤتمرات في (سانت بطرسبورغ) الأول من أمس الأربعاء وتختتم اليوم الجمعة.