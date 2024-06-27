وكيل الداخلية يؤكد ضرورة تحقيق التكامل في تنفيذ المهام والجاهزية التامة لحماية الأمن الداخلي

أكد وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الخميس ضرورة تحقيق التفاعل والتكامل في تنفيذ المهام والجاهزية التامة لحماية الأمن الداخلي.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب قيام الشيخ سالم النواف بجولة تفقدية في مركز القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي والإدارة العامة للدفاع المدني ومركز عمليات المرور.

ونقل الشيخ سالم النواف خلال الجولة تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لمنتسبي المركز داعيا إياهم إلى ضرورة التنسيق مع القطاعات العسكرية المختلفة من الجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام من خلال اجتماعات دورية.

وقام الوكيل بالاطلاع على الجاهزية والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ في مركز القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي ومتابعة آلية التنسيق الميداني والربط بين الجهات العسكرية في أداء المهام المشتركة لتحقيق الأمن والسلامة.

كما شاهد عرضا مرئيا عن إدارة المخاطر واستمع إلى شرح عن السيناريوهات السنوية المحتملة التي سيتم التعامل معها بالإضافة إلى تفقد مركز العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني حيث اطلع على سلامة التجهيزات الخاصة لأداء مهام الدفاع المدني والتدخل السريع للسيطرة على الحوادث والكوارث الطبيعية على أكمل وجه.