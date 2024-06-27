نادي القادسية السعودي يعلن تعاقده مع قائد ريال مدريد ناتشو

أعلن نادي القادسية السعودي تعاقده مع ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد السابق، بعقد يمتد حتى 2026.

وكشف النادي السعودي عن صفقته المدوية من خلال مقطع فيديو يظهر فيه ناتشو (34 عاماً) وهو يوقع على العقد، ويحمل قميص النادي وعليه الرقم 2026.

وكتاب النادي تعليقاً على الفيديو في منصة “إكس”: انتهى الانتظار.. قائد الأبطال في القادسية”، وأضاف في منشور آخر “مرحباً بدرع الفرسان” مع وسم ناتشو قدساوي.

وتزامن إعلان القادسية مع ظهور ناتشو في مؤتمر صحفي مع منتخب بلاده استعداداً لمواجهة جورجيا في دور 16 ببطولة أوروبا في ألمانيا.

وقال ناتشو “أردت تجربة جديدة، كما تغير مستوى قوة الدوري السعودي الآن لأن العديد من اللاعبين المهمين انتقلوا إلى هناك، كما أنني لم أرغب في اللعب ضد ريال مدريد مع أي فريق أوروبي”.

وذكرت تقارير صحافية أن ناتشو، الذي يخوض مع منتخب إسبانيا غمار بطولة أوروبا “يورو 2024″، سيتقاضى نحو 10 ملايين يورو بالموسم الواحد.

نادي القادسية يدرّبه ميشيل غونزاليس، النجم السابق لريال مدريد، وصعد مؤخراً إلى دوري روشن السعودي.

وبذلك يطوي ناتشو (34 عاماً) مسيرة كاملة في النادي الملكي، بدأت بعمر 11 عاماً، محققاً معه كل الألقاب الممكنة.

وناتشو من أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في تاريخ ريال مدريد حيث نال 26 لقباً، أبرزها دوري أبطال أوروبا 6 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، ولعب 364 مباراة مع الفريق الأول خلال 12 موسماً، آخرها خلال الفوز 2-0 على بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ناتشو ثاني صفقة بارزة للقادسية، المملوك لشركة أرامكو السعودية للنفط، بعد التعاقد مع حارس منتخب بلجيكا كون كاستيلس في وقت سابق هذا الشهر.