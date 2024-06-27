جامعة الكويت: ضرورة الرجوع إلى القنوات الرسمية لتلقي المعلومات الصحيحة حول القبول

أهاب أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الأستاذ الدكتور فايز منشر الظفيري بالطلبة من خريجي الثانوية العامة وأولياء الأمور والمهتمين ضرورة تلقّي المعلومات الصحيحة عن عملية القبول في جامعة الكويت وكلياتها وتخصصاتها الأكاديمية عن طريق قنواتها الرسمية وهي موقع الجامعة الإلكتروني Web.ku.edu.kw/ar، وموقع عمادة القبول والتسجيل http://registrar.ku.edu.kw، وحسابات الجامعة الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق المعارض التي تنظمها جامعة الكويت في المواقع الجامعية المختلفة أو تلك التي تشارك بها في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ويتم الإعلان عنها في قنواتها الرسمية.

ولفت إلى أنّ جامعة الكويت غير مسؤولة عما تقدمه بعض الجهات من معلومات غير صحيحة عن الجامعة مستخدمةً اسم الجامعة، وأنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أيّ جهة تدلي بمعلومات غير صحيحة بهذا الشأن.