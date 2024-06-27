مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يطلق برنامج “التلمذة” 2024 تحت شعار “طور مهاراتك العملية”

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إطلاق برنامج (التلمذة) نسخة العام 2024 تحت شعار (طور مهاراتك العملية) ويعنى بإعداد المدربين المحترفين من الشباب الكويتيين المتخصصين في المجالات التكنولوجيا والعلوم المتكاملة والتصنيع الرقمي.

وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني، في تصريح صحافي اليوم، إن خطة عمل المركز تتضمن تقديم برامج تلمذة والتدريب على رأس العمل مكثفة وشاملة للمتدربين من الفئة الجامعية (الطلبة سنة ثالثة ورابعة أو على وشك التخرج أو حديثي التخرج لسنة ٢٠٢٤) خصوصا أن المركز يعتبر منصة متميزة تسعى لتعزيز المعرفة والمهارات التقنية للمدربين، وتمكينهم من تقديم تدريب عالي الجودة وفق أحدث الأساليب والتقنيات التدريبية.

وأضاف الديحاني أن الملتحقين بالبرنامج سيتعرفون على أحدث التقنيات والأدوات في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتكاملة والمسابقات التكنولوجية إلى جانب المهارات الفردية الأخرى، كما سيتم تقديم ورش عمل مكثفة للمدربين بهدف تعزيز مهاراتهم العملية وتطوير قدراتهم التعليمية.

وعن أهداف برنامج (التلمذة) أفاد الديحاني بأنها تتمثل في تطوير وإعداد جيل من أبناء الوطن لانخراطهم في مجال التدريب من خلال تطوير كفاءة المتدربين وتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في مجالات التكنولوجيا وتحسين قدراتهم التعليمية والتدريبية.

وحول آلية وشروط الاختيار والمشاركة، قال إنه سيتم اختيار 15مشاركا من المتقدمين في التخصصات التالية (الهندسة، علوم الحاسوب والبرمجيات، تصميم المواقع، التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفيديوغرافي، تصميم الجرافيك).

وأشار الديحاني إلى أن اختيار المشاركين يتم بناء على المقابلات الشخصية، والعروض المرئية – كل حسب تخصصه، بالإضافة إلى التمكن من مهارات اللغة الإنجليزية.

وبين أنه عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، سيكتسب المتدربون مهارات التعامل مع الجمهور والالتزام وتحمل المسؤولية وأداء المهام تحت الضغوط واستخدام مهارات العمل الجماعي والفعالية ضمن فريق العمل والإلقاء أدوات التواصل الفعال، علاوة على العصف الذهني والتفكير النقدي وإدارة الأزمات وحل المشكلات إلى جانب التحليل والتقييم والتنمية الشاملة في مجال التخصص.

يذكر أن فترة الإعلان عن البرنامج تبدأ من 30 يونيو إلى 13 يوليو 2024 على أن تتم المقابلات يومي 15 و16 يوليو وسيبدأ البرنامج من 21 يوليو إلى 12 سبتمبر 2024.

وتتضمن معايير التقديم للمتدرب/ة أن يكون كويتي الجنسية وأن يكون الطالب في السنة الثالثة أو الرابعة أو على وشك التخرج أو حديث/ة التخرج هذا العام ٢٠٢٤.

كما تتضمن أن يجتاز المقابلات الشخصية ويتمتع بالمستوى المطلوب في مهارات العروض المرئية واستخدام اللغة الإنجليزية.