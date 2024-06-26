وزير الدفاع: القيادة السياسية حريصة على تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حرص القيادة السياسية على تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة الكويتية بجميع صنوفها، وذلك بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفقاً لأعلى المعايير التقنية والتكنولوجية المعتمدة.

جاء تصريح الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره اليوم الأربعاء مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات (الكاراكال) في مطار الكويت الدولي والتي شملت تسليم طائرتان من أصل 30 طائرة ضمن صفقة المروحيات الفرنسية منها 24 طائرة للجيش الكويتي و6 لجناح الطيران العمودي في الحرس الوطني.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية أن عمليات التحديث الجارية لمنظومة الطيران سوف تحدث تحولاً كبيراً في قدرات وإمكانيات القوة الجوية الكويتية، بفضل ما تتضمنه من تقنيات ومميزات من شأنها أن تسهم في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لوحدات الجيش الكويتي، بالإضافة إلى قيامها بتنفيذ عمليات الإنزال والتدخل السريع بكل كفاءة وفاعلية، ومشاركتها في مهام البحث والانقاذ والاخلاء الفوري ونقل المساعدات للمناطق المنكوبة.

حضر مراسم وصول واستلام الطائرات سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة الدكتورة المهندسة شمايل أحمد خالد الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد وعدد من كبار قادة الجيش والملحق العسكري الفرنسي.

وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسية