وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسية

وزير الدفاع: القيادة السياسية حريصة على تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة

26 يونيو، 2024
0 43 دقيقة واحدة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حرص القيادة السياسية على تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة الكويتية بجميع صنوفها، وذلك بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفقاً لأعلى المعايير التقنية والتكنولوجية المعتمدة.

جاء تصريح الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره اليوم الأربعاء مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات (الكاراكال) في مطار الكويت الدولي والتي شملت تسليم طائرتان من أصل 30 طائرة ضمن صفقة المروحيات الفرنسية منها 24 طائرة للجيش الكويتي و6 لجناح الطيران العمودي في الحرس الوطني.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية أن عمليات التحديث الجارية لمنظومة الطيران سوف تحدث تحولاً كبيراً في قدرات وإمكانيات القوة الجوية الكويتية، بفضل ما تتضمنه من تقنيات ومميزات من شأنها أن تسهم في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لوحدات الجيش الكويتي، بالإضافة إلى قيامها بتنفيذ عمليات الإنزال والتدخل السريع بكل كفاءة وفاعلية، ومشاركتها في مهام البحث والانقاذ والاخلاء الفوري ونقل المساعدات للمناطق المنكوبة.

حضر مراسم وصول واستلام الطائرات سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة الدكتورة المهندسة شمايل أحمد خالد الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد وعدد من كبار قادة الجيش والملحق العسكري الفرنسي.

وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسية
وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسية
وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات الكاراكال الفرنسية
المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
26 يونيو، 2024
0 43 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الداخلية: مستمرون في التصدي لآفة المخدرات المدمرة وحماية المجتمع منها

26 يونيو، 2024

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفراء الإمارات وكندا وأمريكا لدى البلاد

26 يونيو، 2024

سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد

26 يونيو، 2024

البترول الوطنية: جهود مضنية لتعزيز التحول الرقمي بهدف حماية الأصول وتطوير الكفاءة التشغيلية

26 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى