الداخلية: مستمرون في التصدي لآفة المخدرات المدمرة وحماية المجتمع منها

الداخلية: مستمرون في التصدي لآفة المخدرات المدمرة وحماية المجتمع منها

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس اليوم الأربعاء استمرار الوزارة في التصدي لآفة المخدرات المدمرة وحماية المجتمع منها.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب مشاركة اللواء الدواس في فعاليات توعوية أقيمت تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ26 من شهر يونيو من كل عام تحت عنوان (حياتك قرارك) وذلك بالتعاون مع جامعة الكويت.

ونقل اللواء الدواس تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ودعمه لكافة الجهود لمواجهة التحديات التي تشكلها آفة المخدرات المدمرة وحماية مجتمعنا منها.

وأضاف أن مؤشر مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات انخفض قرابة ال20 بالمئة خلال عامي 2021/2022 معربا عن شكره لجامعة الكويت على تعاونها في تنظيم فعاليات الحلقة النقاشية والمعرض على هامش اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

من جانبه قال المدير العام للادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد وفق البيان إن الشراكة المجتمعية التي تنفذها إدارة (مكافحة المخدرات) وادارة (الإعلام الأمني) تهدف إلى حماية أفراد المجتمع باعتبارها من أولويات (الداخلية) بكافة أجهزتها وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد قبازرد حرص إدارة (مكافحة المخدرات) على تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (1884141) سواء عند طلب المساعدة أو في الإبلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.

وتم خلال الفعالية مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المستجدة المتعلقة بالمخدرات وآلية التعاون والتنسيق مع الجهات لمكافحة هذه الآفة من الناحية القانونية وطرق العلاج النفسي والحث على التقدم الطوعي للمتعاطي.

وشارك بالمعرض المصاحب للفعالية عدد من الجهات المتخصصة في وزارة الداخلية ووزارات وهيئات الدولة المعنية بحضور قيادات أمنية معنية.

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس خلال جولته بالمعرض المصاحب للفعالية بحضور قيادات أمنية معنية