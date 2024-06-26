وزارة التربية تكرم 145 طالبا وطالبة من الفائقين بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024/2023

كرمت وزارة التربية اليوم الأربعاء 145 طالبا وطالبة من الفائقين في المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023 وذلك على مسرح الوزارة تحت رعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني.

وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالوزارة بالتكليف مريم العنزي في بيان صحفي إن حفل التكريم يقام سنويا من قبل (التربية) تكريما وتقديرا لأبنائنا الطلبة الفائقين الذين بذلوا جهدا كبيرا في الحصول على هذه النسب.

وأكدت العنزي أن الحفل اشتمل على تكريم المراكز العشرة الأولى بالقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2024/2023 وتكريم الـ50 الأوائل على الكويتيين بالقسمين العلمي والأدبي الى جانب تكريم الخمسة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي من طلبة مدارس التربية الخاصة.

وأشارت إلى أن هذه المرحلة ليست نهاية مسيرة أبنائنا الطلبة التعليمية بل أنها بداية مسيرتهم التعليمية الجامعية متمنية لهم التوفيق والنجاح وخدمة وطنهم الكويت.

وأعربت عن اعتزازها بجميع المتفوقين الأوائل الذين حصدوا ثمار رحلة طويلة من طلب العلم والعمل الجاد والإصرار على التميز فهم قادة المستقبل الذين يمتلكون صفات القيادة والإبداع والعزم على تحقيق النهوض في الوطن مؤكدة دعم الطلبة المتميزين والمتفوقين باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الوطن.

بدورهم أعرب أوائل الثانوية العامة وفق البيان عن سعادتهم الغامرة بتحقيقهم التفوق العلمي مؤكدين عزمهم على مواصلة تميزهم وتفوقهم في المرحلة الجامعية المقبلة وامتنانهم العميق لأسرهم ومعلميهم وكل من ساندهم خلال مسيرتهم الدراسية إذ يعتبر هذا الإنجاز بداية لطريق مليء بالفرص والتحديات.

وزارة التربية تكرم 145 طالباً وطالبة من الفائقين بالمرحلة الثانوية وزارة التربية تكرم 145 طالباً وطالبة من الفائقين بالمرحلة الثانوية