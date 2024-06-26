سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفراء الإمارات وكندا وأمريكا لدى البلاد

26 يونيو، 2024
0 34 دقيقة واحدة

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم كلا على حدة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي وسعادة سفيرة كندا الصديقة لدى دولة الكويت عليا مواني وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى دولة الكويت كارين هايدوك ساساهارا.

واستعرض سمو رئيس مجلس الوزراء مع السفراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلات معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله سعادة سفيرة كندا الصديقة لدى دولة الكويت عليا مواني
سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى دولة الكويت كارين هايدوك ساساهارا
المصدر
كونا
الوسوم
26 يونيو، 2024
0 34 دقيقة واحدة

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