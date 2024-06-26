أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والبرازيل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء أهمية العمل الخليجي المشترك وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والبرازيل.

وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي بعدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين في البرازيل في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها.

وأضافت انه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تبين حجم العلاقات الثنائية الراسخة بين دول المجلس والبرازيل وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستفادة من الفرص المتاحة لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بما يعود بالنفع على شعوبهم.

وأشارت الى ان السفراء الخليجيين أعربوا عن تقديرهم العميق لهذا اللقاء الذي يجسد الحرص على توحيد الجهود الخليجية لتعزيز التعاون مع البرازيل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويعزز جوانب التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل شارك البديوي مساء امس الثلاثاء في حفل استقبال أقامه سفير دولة الكويت لدى البرازيل طلال المنصور الى جانب عدد من كبار المسؤولين البرازيليين في الحكومة والبرلمان على رأسهم وزير التنمية الزراعية البرازيلي ووكيل وزارة الخارجية وعدد من أعضاء البرلمان البرازيلي بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية.

ونقلت الأمانة العامة في بيان عن البديوي قوله خلال الحفل إن الحضور الكبير لعدد من الشخصيات الرسمية البرازيلية وسفراء الدول المعتمدة في برازيليا يعكس المكانة التي تحظى بها دول مجلس التعاون لدى البرازيل والمجتمع الدولي.

وأضاف البديوي أن لدول مجلس التعاون جهودا واضحة وجلية في تعزيز علاقتها مع الدول والمنظمات الدولية وهو الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية من جهة أخرى.

وأوضح أهداف زيارته للبرازيل وما وصلت إليه العلاقات الخليجية – البرازيلية من تطور كبير معربا عن خالص الشكر والتقدير لحكومة البرازيل على حفاوة الاستقبال وجهودها في تعزيز العلاقات بين الجانبين.