الإطفاء: ترقية 564 ضابط صف من مختلف الرتب

أصدر رئيس قوة الإطفاء بالتكليف اللواء خالد فهد قرارا بترقية 564 ضابط صف من مختلف الرتب تقديرا لجهودهم المخلصة في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيقا للأمن المجتمعي.

وقالت (الإطفاء) في بيان اليوم الأربعاء إن ذلك جاء بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وأفادت أن القرار شمل ترقيات 218 من وكيل ضابط إلى وكيل أول و44 من رقيب أول إلى وكيل ضابط و217 من رقيب إلى رقيب أول و2 من عريف إلى رقيب و83 من وكيل عريف إلى عريف.