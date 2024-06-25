وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية د. نورة المشعان

المشعان تباشر الإجراءات القانونية ضد المسيئين لها في مواقع التواصل

25 يونيو، 2024
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أعلنت وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان عن مباشرتها باتخاذ اجراءات قانونية تجاه عدد من حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي قامت بنشر اشاعات وأخبار مغرضة.

وقالت وزارة الأشغال في بيان إنه «عار عن الصحة ما يتردد في وسائل التواصل حول الواقعة التي تم اختلاقها ضد وزيرة الأشغال ووزيرة البلدية د. نورة المشعان».

وأضاف البيان «إساءات غير مبررة ضد الوزيرة في عدد من وسائل التواصل عبر قضية منسوجة من وحي الخيال ليس لها صلة بالواقع».

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25 يونيو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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