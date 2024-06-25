النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد سعود الصباح خلال استقبال السفير الإماراتي لدى البلاد الدكتور مطر النيادي

وزير الداخلية يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز العلاقات الأمنية والتعاون بمجال تبادل الخبرات والتدريب

25 يونيو، 2024
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بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي سبل تعزيز العلاقات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عقب استقبال الوزير للسفير الإماراتي بحضور رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح ومستشار رئيس دائرة الإسناد الحكومي ورئيس لجنة (سويس) في حكومة أبوظبي المهندس محمد الفلاسي.

وذكر البيان أن الشيخ فهد اليوسف أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الكويت والإمارات.

من جانبه أعرب السفير النيادي ومرافقوه عن شكرهم وتقديرهم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية على كرم الاستقبال وحسن الضيافة مؤكدين أهمية ما تم بحثه من موضوعات والتي تؤدي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

المصدر
كونا
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25 يونيو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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