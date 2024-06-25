حظر استيراد وتداول منظمات أسطوانات الغاز المسال وتمديداتها غير المعتمدة

الإطفاء: حظر إستيراد وتداول منظمات أسطوانات الغاز المسال وتمديداتها الغير مطابقة لمواصفات “ناقلات النفط”

25 يونيو، 2024
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إتفق رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد صباح اليوم الثلاثاء مع نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الأسطول في شركة ناقلات النفط الكويتية الكابتن يوسف الصقر ، على حظر إستيراد وتداول منظمات أسطوانات الغاز البترولي المسال وتمديداتها الغير مطابقة لمواصفات شركة ناقلات النفط الكويتية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بالإضافة إلى القيام بعمل توعية إعلامية مشتركة لمخاطر إستخدام ملحقات الغاز المقلدة لحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

حضر الزيارة عدد من قيادات قوة الإطفاء العام وعدد من المسؤولين في شركة الناقلات الكويتية.

المصدر
قوة الإطفاء
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25 يونيو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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