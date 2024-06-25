العلامة التجارية THUNA أول وأصغر براند كويتي وعربي يتأهل لجائزة Drapers العالمية كأفضل براند أحذية لعام 2024

العلامة التجارية THUNA أول وأصغر براند كويتي وعربي يتأهل لجائزة Drapers العالمية كأفضل براند أحذية لعام 2024

25 يونيو، 2024
0 42 دقيقة واحدة

تأهلت العلامة التجارية THUNA كأول علامة كويتية وعربية لجائزة Drapers العالمية كأفضل علامة تجارية للأحذية لعام 2024 إلى جانب مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل Birkenstock, Scholl, Dr. Martens وغيرهم.

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية استطاعت ان تحقق نمو مستدام في المبيعات بمعدل سنوي باكثر من 103% في السنوات الثلاث الاخيرة واستطاعت أن تحقق الربحية من خلال بيع منتجاتها عبر موقعها الالكتروني مباشرة بالإضافة إلى تواجد ركن لها في مختلف المجمعات التجارية بالكويت وتحرص العلامة أيضاً على المشاركة في أبرز المعارض المعنية بالموضة والأحذية في الخليج واوروبا.

وتشمل خطة توسع العلامة التجارية تنويع أصناف المنتجات لتقدم خيارات أوسع للمرأة العربية مثل الحقائب والاكسسوارات وتتطلع أيضاً إلى فتح متاجر لها بالكويت وخارجها بمواقع استراتيجية.

تأسست THUNA منذ خمس سنوات من قبل ألطاف المضيان وشريفة السليطي اللتين عملن على تصميم أحذية تناسب المرأة العربية بصناعة حرفية وحلول مبتكرة باستخدام الجلود الطبيعية.

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25 يونيو، 2024
0 42 دقيقة واحدة

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