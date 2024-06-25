بنك بوبيان ينظم برنامجاً تدريبياً حول “توثيق التمويل” لمديري علاقات العملاء من مجموعات الخدمات المصرفية للشركات والعمليات المصرفية والخزانة

نظم بنك بوبيان، بالتعاون مع مؤسسة Euromoney Learning، برنامجه التدريبي Loan Documentation والذي تناول العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالتمويل الدولي والمهيكل بأنواعه والقواعد والمبادئ المنظمة لعملية منح التمويل والممارسات الرائدة والشروط المتعلقة بعمليات توثيق التمويل، وحاضرت فيه خبير التدريب للخدمات المصرفية الدولية “سو رايت”، والتي تمتلك سجلاً قانونياً وتدريبياً حافلاً في مجال المعاملات المصرفية الدولية.

وقد انضم 12 من مديري علاقات العملاء من مجموعات الخدمات المصرفية للشركات، والعمليات المصرفية، والخزانة بالبرنامج التدريبي الذي تم تصميمه خصيصاً وتحديد محاوره التدريبية بدقة من قبل خبراء المجموعة التعليمية في Euromoney لضمان رفع مستوى الخبرات والمهارات المصرفية لديهم.

وقال المدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عبدالعزيز الرومي “يأتي برنامجLoan Documentation ليؤكد سعي البنك المتواصل لتطوير مهارات كوادره البشرية لدعم مسيرتهم المهنية كونهم ركيزة أساسية تساعد على نمو القطاع المصرفي على وجه العموم والبنك بصورة خاصة، كما يأتي هذا البرنامج في إطار مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة والشهادات المهنية التي يقدمها البنك لموظفيه بما يؤهلهم لتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار وإدارة الاستثمارات والثروات.”

وأضاف الرومي أنه ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المكثف اكتسب موظفونا مهارات متقدمة عبر تغطية العديد من المحاور المتعلقة بالتمويل وكيفية تحليل بنود الاتفاقيات والممارسات والشروط المتعلقة بعمليات توثيق التمويل، مع تسليط الضوء على الأمور التجارية والتعهدات والأحكام الإدارية وغيرها من الجوانب التي يجب التركيز عليها بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات الحالية في القطاع المصرفي لتحقيق المصلحة المشتركة بين بوبيان وعملائه من المؤسسات والشركات وتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.

وأوضح أن المنظومة التدريبية في بوبيان قائمة على الفهم العميق للاحتياجات التدريبية للموظفين وتوجيهها بصورة سليمة لصقل مهاراتهم وتزويدهم بالبرامج المتخصصة والممارسات الرائدة في القطاع المصرفي، اتساقاً مع إيمان البنك بأن الاستثمار الأهم يكون في زيادة خبرات العنصر البشري المميز بشكلٍ دائم ومستمر، كركيزة أساسية للنجاح والتطور المؤسسي.

وأشار الرومي إلى أن التعاون مع “Euromoney Learning” جاء انطلاقاً من كونها إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم حلول التعليم في القطاع المالي والمصرفي، كما جاء لتوفير برامج ودورات تدريبية تُسهم بشكل كبير في إعداد استراتيجية متكاملة تضمن تلبية الاحتياجات التدريبية لموظفي البنك من مختلف الإدارات، مؤكداً التزام بوبيان الدائم تجاه موارده البشرية بإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالمهارات الفنية والمصرفية والإبداعية من خلال خلق بيئة تدريبية متطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية في جميع مجالات العمل المصرفي بما ينعكس على خدمة العملاء وتطوير خدمات ومنتجات البنك وزيادة الابتكار والإبداع.

من جانبه قال مساعد مدير عام التمويل الدولي والمهيكل في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بدر البدر أن بوبيان يركز وبشكل أساسي على تمويل قطاعات متنوعة على الصعيد الدولي كمشاريع البنية التحتية وتمويل المؤسسات الحكومية والمالية، ليأتي برنامج Loan Documentation ويعزز بشكل مباشر قدرة موظفينا على تقديم خدمة متميزة لعملاء البنك من شريحة عملاء خدمات الأعمال والشركات، وفهم أسس وقواعد عقود التمويل واتخاذ القرارات بصورة مدروسة ودقيقة.

وأوضح أن هذا التدريب يُمكّن مديري علاقات العملاء من فهم مبادئ التمويل الدولي وقواعده حسب المعايير الدولية لـ (Loan Market Association)، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمة المقدمة للمؤسسات والشركات التي يتعامل معها بنك بوبيان على الصعيد الدولي، من خلال فهم وتطبيق الممارسات والشروط المناسبة لعمليات توثيق عقود التمويل.

وأكد البدر أن هذه المبادرة تُسهم وبشكل كبير في رفع مستوى الكفاءة والاحترافية لموظفي البنك، مما يعزز ثقة عملائنا في خدماتنا ويعزز مكانة البنك في السوق المصرفي الدولي. كما أن تطوير المهارات التحليلية والقدرة على التعامل مع الأمور المالية المعقدة يدعم الابتكار والتطور المستمرين في بيئة الأعمال المصرفية للشركات.”

صورة جماعية للمتدربين من مديري علاقات العملاء