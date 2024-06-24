وزارة الخارجية تقيم احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي

أقامت وزارة الخارجية اليوم الاثنين احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي تحت رعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومشاركة مساعدي الوزير وحضور منتسبي الوزارة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة الكويت حيث ألقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح كلمة في الاحتفالية نيابة عن الوزير بهذه المناسبة.

ونقل نائب وزير الخارجية في كلمته أحر تهاني وتبريكات الوزير لكافة الدبلوماسيات الكويتيات بهذه المناسبة مؤكدا على حرص القيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على تمكين المرأة الكويتية وتعزيز دورها إيمانا بأهمية مشاركتها الفعالة في مختلف المجالات بما فيها المجال الدبلوماسي نظرا لما تشكله المرأة الكويتية من عنصر أساسي في نهضة وتنمية دولة الكويت.

وأعرب نائب الوزير عن اعتزاز وفخر وزارة الخارجية بإسهامات وإنجازات المرأة الكويتية في مجال العمل الدبلوماسي حيث أظهرت تميزها على مر السنين في كافة الرتب والمناصب الدبلوماسية وأثبتت كفاءتها في المهام الدبلوماسية المختلفة التي كلفت بها الأمر الذي ساهم في تحقيق مصالح دولة الكويت وتعزيز مكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن نسبة الدبلوماسيات الكويتيات في ديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج بلغت 22 في المئة من إجمالي عدد منتسبي السلك الدبلوماسي الكويتي الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على مسألة دعم المرأة وتمكينها.