العجيري العلمي: سماء الكويت تشهد الجمعة المقبل “قمر التربيع الثاني” واقتران عطارد وبولوكس

قال مركز العجيري العلمي اليوم الاثنين إن الكويت ستكون على موعد يوم الجمعة المقبل مع ظاهرتين فلكيتين تزينان سماء البلاد هما (قمر التربيع الثاني) واقتران عطارد ونجم (بولوكس).

وأضاف المركز في بيان صحفي أن القمر سيشرق يوم الجمعة في طور التربيع الثاني مقترنا مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية بعد منتصف الليل ويكون نصف قرص القمر المضيء متجها ناحية الشمس باتجاه الشرق ثم يتحرك القمر في السماء باتجاه الغرب إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي مع شروق الشمس.

وعن الظاهرة الثانية أفاد بأن كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية سيظهر يوم الجمعة مقترنا مع نجم رأس التوأمان المقدم (بولوكس) وهو ألمع نجم في برج التوأم الجوزاء حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاورين في السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى يبدأ المشهد في الغروب عند الساعة 9 مساء.

وأشار إلى أن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.