الخدمة المدنية: ترشيح 4444 من الباحثين عن عمل كدفعة أولى وفق خطة التوظيف الجديدة

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين ترشيح الدفعة الأولى ضمن خطة التوظيف الجديدة والتي شملت مختلف التخصصات وبلغ عددها 4444 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي الراغبين بالعمل بالجهات الحكومية.

وذكر الديوان في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن دفعة اليوم شملت ترشيح المسجلين من التخصصات التي كانت في حالة ركود ولم يكن عليها احتياج في السنوات السابقة من الجهات الحكومية من حملة المؤهلات الجامعية من التخصصات الأدبية والإنسانية مثل العلوم السياسية وعلاقات دولية والتاريخ والفلسفة.

وأوضح البيان أن هذه الدفعة شملت أيضا حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة المتوسط كما شملت ترشيح التخصصات المطلوبة الأخرى من حملة المؤهلات القانونية والإدارية والمالية والهندسية.

وأضاف أن هذه الدفعة سيتبعها إصدار دفعات أخرى متتالية في الشهر المقبل لتشمل ترشيح كافة المسجلين بفترات التوظيف الماضية قبل بدء الفترة الحالية (87) في 21 يونيو 2024 إذ سيتم الترشيح وفقا للمسميات الوظيفية التي تقابل كل تخصص دراسي بناء على معايير موضوعية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الباحثين عن عمل.

وذكر البيان أن الدفعات المقبلة ستشمل تخصصات الهندسة الصناعية والكيميائية والبترول بالإضافة إلى الدبلومات الفنية بأنواعها ودبلوم القانون وذلك لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من التخصصات التي تتناسب مع الوظائف في كل جهة.

وأفاد بأن ترشيح المسجلين يأتي على دفعات متتالية حتى يتم استيعاب كافة المسميات الوظيفية الجديدة التي تم استحداثها للتخصصات الراكدة وتعريف جهات العمل بها وكيفية الاستفادة منها داعيا المرشحين في دفعة اليوم إلى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة الديوان.