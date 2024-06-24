اليوسف يبحث مع سفيري كرواتيا وإيران التعاون المشترك

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع كل من سفير كرواتيا وإيران لدى البلاد العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل.

وقالت (الدفاع) في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف استقبل في مكتبه بالوزارة اليوم الاثنين – كل على حدة – سفير جمهورية كرواتيا أمير موهاريمي وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد توتونجي.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر تجاه العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.