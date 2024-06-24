سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير قطر بالذكرى الـ11 لتوليه مقاليد الحكم

24 يونيو، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة قطر الشقيقة بمختلف الميادين في عهد سموه الميمون والتي عززت من مكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.

كما أعرب سموه حفظه الله عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين وعن التطلع للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

المصدر
كونا
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24 يونيو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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