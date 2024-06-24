المجلس البلدي يقر تخصيص موقعين بالري لوزارة المالية لسد العجز الاكتواري لـ”التأمينات”
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم، برئاسة عبدالله المحري، وبحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نوره المشعان، على طلب وزارة المالية تحويل الأراضي الكائنة بمنطقة الري لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة – لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقعين رقمي (AB) الكائنين بمنطقة الري البالغة مساحتهما الإجمالية (706000م2)لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وذلك شريطة ما يلي:
- التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها، والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت وذلك قبل التنفيذ.
- تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقعين (A,B) في حال تعارضهما مع أية خدمات البنية التحتية القائمة أو لأي دواع تنظيمية وتثبيت الموقع بالإحداثيات النهائية وفقاً للطبيعة ووفقاً لما ينتهى إليه بعد التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية ذات العلاقة.
- إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة ضمن الموقعين (A,B) المذكورين .