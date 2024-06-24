المجلس البلدي يقر تخصيص موقعين بالري لوزارة المالية لسد العجز الاكتواري لـ”التأمينات”

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم، برئاسة عبدالله المحري، وبحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نوره المشعان، على طلب وزارة المالية تحويل الأراضي الكائنة بمنطقة الري لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة – لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقعين رقمي (AB) الكائنين بمنطقة الري البالغة مساحتهما الإجمالية (706000م2)لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذلك شريطة ما يلي: