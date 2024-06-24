“وفرة العقارية” تحتفل بمرور 40 عاماً من الإنجازات والتحديات  

تحتفل شركة وفرة العقارية احدى أكبر وأعرق الشركات المتخصصة في القطاع العقاري هذا الشهر بمرور 40 عاماً، حيث تتبوأ شركة وفرة موقعاً ريادياً في السوق العقاري والتطوير على مستوى دولة الكويت، حيث جسدت منذ تأسيسها مفهوم الشركات العقارية المتخصصة، في حين لم يكن ذلك النموذج شائعا في الكويت والمنطقة .

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي السيد / خالد يوسف السميط أن “وفرة “دأبت منذ تأسيسها في عام 1984على اتباع استراتيجية استثمارية توازن بين الربحية والتحوط وإدارة المخاطر لاستثماراتها ومشاريعها، مما مكن الشركة من تحقيق معدلات نمو مرضية في عوائدها وحجم استثماراتها وأصولها المدارة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن تلك السياسة الحذره حصنت الشركة من تداعيات الأزمات ودورات الأسواق التي مرت بها منذ تأسيسها.

وأكد أن وفرة العقارية تتمتع بميزة تنافسية رئيسة تتمثل في استقرارها وعلاقاتها الاستراتيجية المتينة مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وملائمتها المالية العالية والخبرة الإدارية والكوادر البشرية المؤهلة لتقديم خدمات عقارية متكاملة تشمل التصميم والتطوير والتشغيل والإدارة والصيانة وإدارة المرافق، حيث أطلقت شركة وفرة العقارية فى عام 2011 هويتها الجديدة لتعكس النقلة النوعية التي تشهدها الشركة على صعيد مشاريعها وأهدافها وإطلاقها لإستراتيجياتها الجديدة عام 2022 بالتعاون مع شركات عالمية في مجال الإستشارات لتثبت مجددا أن نموذج عملها يتميز بالتفكير الطموح والمرونة والقدرة على مواكبة تطورات الأسواق .

وأضاف الرئيس التنفيذي أن “شركة وفرة العقارية ” تسعي الى تحقيق بصمة واضحة في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الكويت والمنطقة، حيث تنفذ مشاريعها بمعايير عالمية مع المحافظة على الصبغة المحلية وتلبية تطلعات المجتمع، وتبقى درجة المخاطر هي العامل الأهم في اتخاذ اي قرار استثماري للشركة .

مشاريع مميزة

وعن أهم مشاريع الشركة التي قامت بتنفيذها خلال الأعوام الماضية قال وفرة العقارية استطاعت خلال مسيرتها في السوق العقاري تنفيذ حزمة مميزة من المشاريع التي تركت بصمة في القطاع من أهمها مشروع وفرة ليفينغ ، مكاتب وفرة سكوير ، مشروع الضجيج ديزاين سنتر ، ذي فيو ، وفرة داون تاون ، علاوة على المشروع المرشح لجائزة أغا خان العالمية مشروع وند تاور .

وأضاف السيد/ السميط أن تطوير مشاريع ذات جودة عالية تشكل إضافات مميزة وعلامات فارقة للسوق الكويتي وتعزز الطابع المعماري والثقافي لدولة الكويت والمنطقة، وتنفيذها بمفهوم يشجع الابتكار والإبداع بالتعاون مع أفضل الخبرات في هذا المجال ، لافتا الى أن وفرة العقارية لديها كفاءات وكوادر مهنية ومدربة على أعلى مستوى .

وحول أهداف الشركة وخططها المستقبلية قال أن وفرة العقارية تسعي إلى تطوير استراتيجيات استثمار عقاري طويل المدى مبنية على أساسات متينة ، كما تهدف الى تنفيذ مشاريع عقارية تشغيلية مدرة للدخل على درجة عالية من الجودة وبمستوى منخفض من المخاطر و تحقيق مستويات ثابتة من معدلات النمو والعوائد والتدفقات النقدية ، علاوة على مواكبة متطلبات وتوجهات السوق العقاري وتعزيز الجانب المعماري وتوظيف عناصر البيئة المحلية في مشاريعنا ، كما تسعى الى المحافظة على مستويات مرتفعة على صعيد إشغال العقارات وتحصيل الإيرادات .

وفرة العقارية