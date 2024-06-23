مطار مانشستر

استئناف الرحلات في مطار مانشستر بعد انقطاع في التيار الكهربائي

23 يونيو، 2024
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بدأت حركة الطيران تعود إلى طبيعتها في مطار مانشستر في شمال إنكلترا بعد ظهر الأحد، عقب إلغاء العديد من الرحلات الجوية في وقت سابق بسبب انقطاع في التيار الكهربائي.

وقال المطار في بيان بعد ظهر الأحد “عقب انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى تعطيل المحطتين الرقم 1 و2 في وقت سابق اليوم، نحن بصدد استئناف أنشطتنا”.

واضطر مطار مانشستر، وهو ثالث مطار في بريطانيا من حيث عدد المسافرين، إلى إلغاء جميع الرحلات المغادرة من المحطتين لأن انقطاع الكهرباء أثر على “أنظمة رئيسية” بينها لإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرات وتفتيش الحقائب.

ومع ذلك، طلب المطار من المغادرين من هاتين المحطتين عدم التوجه إلى المطار قبل الاتصال بشركات الطيران المعنية للاستعلام عن رحلاتهم.

وأشار المطار إلى أنه يعمل “بتعاون وثيق” مع شركات الطيران “لإعادة جدولة الرحلات الملغاة في الأيام المقبلة”.

ولا يتوقع أن تتأثر الرحلات الجوية المقررة الاثنين.

وتعطلت الرحلات المغادرة بشدة منذ وقت مبكر من صباح الأحد.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة من الركاب وحقائب متروكة، كما تحدّث ركاب عن “فوضى”.

وأثر انقطاع الكهرباء على الرحلات القادمة.

وتم تحويل رحلات جوية إلى مطارات أخرى مثل لندن وبرمنغهام.

وأوضح مدير المطار كريس وودروف في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوضع “سيتعافى خلال فترة ما بعد الظهر والمساء” وأن الأنشطة ستعود “إلى طبيعتها غدا” الاثنين.

المصدر
أ ف ب
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23 يونيو، 2024
0 33 دقيقة واحدة

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