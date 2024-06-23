بلدية الكويت: عمل بلوك لـ245 عقارا مخالفا لانظمة البناء خلال يونيو الحالي بمحافظة الفروانية

أعلنت بلدية الكويت أنها قامت بعمل (بلوك) لـ245 عقارا مخالفا لانظمة البناء خلال شهر يونيو الجاري في محافظة الفروانية.

وأوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية جاسم الخضر في بيان صحفي أن الفريق الرقابي نفذ جولات ميدانية مكثفة على العقارات في مختلف مناطق المحافظة بهدف الكشف عن جميع مخالفات البناء.

وأضاف الخضر أن الجولات هدفت أيضا للتأكد من مدى التزام أصحاب العقارات بالتراخيص الهندسية وعدد الأدوار المسموح بها طبقا للتراخيص الممنوحة لهم من قبل البلدية.

وأكد أن البلدية ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين إذ تم مخاطبة وزارة العدل لتزويد البلدية بالوثائق لتحرير محاضر إثبات مخالفة البناء واستكمال كافة الاجراءات القانونية والعمل جار على باقي مناطق المحافظة.