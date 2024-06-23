وزير الإعلام والثقافة خلال اجتماع اللجنة العليا لاحتفالية الكويت عاصمة الثقافة والإعلام 2025

وزير الإعلام يطلع على الاستعدادات لاحتفاليتي الكويت عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للاعلام العربي 2025

23 يونيو، 2024
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اطلع وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري اليوم الأحد على استعدادات اللجنة العليا لاحتفالية الكويت عاصمة الثقافة والإعلام 2025 وذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة لوضع الأطر العامة للبرامج والمشروعات والفعاليات الخاصة بالمناسبتين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الفعاليات والبرامج المتعلقة بالمناسبتين والإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة لهما لإبراز دور دولة الكويت الثقافي والإعلامي الريادي في الوطن العربي.

وبحث الاجتماع آلية التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لمشاركتها في فعاليات المناسبتين كما تطرق الى متابعة الإشراف على وضع الخطط الإعلامية والتسويقية والترويجية للمناسبتين.

المصدر
كونا
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23 يونيو، 2024
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