سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ الاحمدي الجديد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حيث قدم لسموه رعاه الله محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.