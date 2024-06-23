الولايات المتحدة: تدمير 3 زوارق مسيرة بعد “تهديد وشيك” على السفن التجارية والتحالف بالبحر الاحمر

الولايات المتحدة: تدمير 3 زوارق مسيرة بعد “تهديد وشيك” على السفن التجارية والتحالف بالبحر الاحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تدمير ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر وذلك بعد أن شكلت “تهديدا وشيكا” للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) أمس السبت ان “القوات الأمريكية نجحت خلال ال24 ساعة الماضية في تدمير ثلاث زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر”.

وأضاف البيان ان “الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية”.

وفي السياق نفسه نفت القيادة المركزية الأمريكية بشكل قاطع صحة “الادعاءات الأخيرة” حول الهجوم الذي شنته قوات الحوثيين على حاملة الطائرات (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور).

وذكر البيان ان “القيادة المركزية الأمريكية ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية”.