الخطوط الكويتية: رفع احجام الطائرات المتجهة الى بيروت لزيادة السعة الاستيعابية للركاب

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت رفع أحجام طائراتها المتجهة إلى بيروت وذلك لزيادة السعة الاستيعابية للركاب الراغبين بالعودة إلى الكويت.

واكدت الشركة في بيان مقتضب ان التنسيق مستمر مع وزارة الخارجية الكويتية لتقديم كافة الخدمات المطلوبة لارجاع الركاب الى الكويت.

وكانت وزارة الخارجية قد دعت مساء امس في بيان كافة المواطنين بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة.

واهابت وزارة الخارجية كافة المواطنين المتواجدين في بيروت مغادرتها بأسرع وقت داعية من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارة دولة الكويت لدى لبنان وذلك عبر هاتف الطوارئ (0096171171441).