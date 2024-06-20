رئيس بعثة الحج الكويتية: التعاون الكبير بين البعثة وحملات الحج ساهم بإنجاح خطط الحج الموضوعة

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور بدر المطيري اليوم الخميس ان العمل المتقن والتعاون المميز بين بعثة الحج والحملات الكويتية لتوفير كل ما يحتاجه الحجاج وتقديم كافة الخدمات لهم ساهم بإنجاح خطط الحج بالشكل الصحيح لحجاج دولة الكويت هذا العام مشيرا إلى المتابعة المتواصلة والحثيثة من الحكومة الكويتية لأعمال البعثة.

واشاد المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتطويرها المتواصل لمنظومة الحج لتحقيق مكتسبات أكبر لخدمة قاصدي البيت الحرام معربا عن شكره للقيادة السعودية على عنايتها وإشرافها المباشر والدائم على الخدمات المقدمة لقاصدي البيت العتيق.

وأعرب عن شكره لكافة العاملين في بعثة الحج الكويتية على تفانيهم في خدمة حجاج دولة الكويت ولأصحاب الحملات الكويتية الذين سخروا كافة جهودهم لخدمتهم وتسهيل أمورهم منوها بجهود اعضاء البعثة في تنفيذ خطة الحج بالشكل الصحيح.

بدوره أشاد القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي محمد المطيري بتصريح مماثل ل(كونا) بالتزام الحجاج الكويتيين بالضوابط وتعليمات البعثة الى جانب تقيدهم بخطط تحرك الحجاج بين المشاعر المقدسة واداؤهم للمناسك.

واوضح انه التمس من الحملات الكويتية من خلال جولاته على المقار في المشاعر تميزها في تقديم أفضل اوجه العناية والرعاية للحجاج داعيا المولى عز وجل ان يجزيهم عن ذلك خير الجزاء.

وأعرب عن جزيل الشكر والثناء والعرفان للقيادة السياسة في البلاد على مؤازرتهم الدائمة وتوجيهاتهم السامية لبعثة الحج الكويتية في خدمة حجاج دولة الكويت.

كما أعرب عن شكره للقيادة السعودية والحكومة السعودية على ما يبذلونه من جهود كبيرة وخدمات مختلفة لحجاج بيت الله الحرام لتمكنهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

وكان مجلس الوزراء الكويتي ثمن خلال اجتماعه الاسبوعي أمس الاربعاء بالجهود الطيبة والكبيرة لبعثة الحج الكويتية والقائمين عليها من مسؤولين ومتطوعين وكوادر طبية لتوفير كافة الإمكانيات وبذل الجهود للحجاج الكويتيين لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.

وشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت لخدمة ضيوف الرحمن تمثلت بوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة الى جانب قوة من الاطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.