“التعليم العالي” تشكل لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من الخارج

“التعليم العالي” تشكل لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من الخارج

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني اليوم الخميس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد مرحلة الثانوية العامة بجميع درجاتها العلمية الصادرة من خارج دولة الكويت للموظفين المواطنين والمقيمين منذ عام 2000.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بأهمية محاربة الشهادات المزورة والتأكد من صحة المؤهلات العلمية المقدمة من قبل موظفي الدولة ومدى تمتعهم بالكفاءات والمؤهلات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وذلك لضمان العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمتقدمين للوظائف واستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار التزام الوزير بالقيام بإجراءات فعلية وجادة في تطبيق القانون ومكافحة أي مظاهر للفساد ومحاربة الشهادات المزورة وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.

وأضاف أن اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي وعضوية ممثلين عن وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وإدارة الفتوى والتشريع إذ ستقوم اللجنة بالتدقيق على صحة الشهادات العلمية ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.