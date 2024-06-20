المشروعات السياحية: دعوة الشركات المتخصصة للتقدم بالحصول على وثائق الطرح لمزايدة إستثمار
أعلنت شركة المشروعات السياحية دعوة الشركات المتخصصة للتقدم بالحصول على وثائق الطرح لمزايدة إستثمار.
الشروط العامة :
- شركة تأسست وفقاً لقانون الشركات الكويتية أو تأسست في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون لها رخصة تجارية وسجل تجاري ساري المفعول .
- تقديم خطاب ضمان (التأمين الأولي) لأي من المزايدات المعلن عنها، غيرمشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة/ 20,000 د.ك فقط (عشرون ألف دينار كويتي)، صادر من بنك معتمد في دولة الكويت، وصالحاً لمدة 120 يوم تبدأ من تاريخ تقديم مستندات المزايدة.
- المزايدة المعلن عنها غير قابلة للتجزئة.
- يلتزم مشتري وثائق المزايدة بسرية الوثائق وعدم الإفصاح عن ما تتضمنه لأي طرف آخر، ويتحمل مسؤولية الإخلال عن ذلك خلال 10 سنوات من شرائه سواءً قام بتقديم العرض من عدمه، ما لم يكن الإطلاع ضروري لتقديم العطاء، مع الحرص بأن يكون الغير المطلع ملتزم بذات السرية ومدتها أو بسبب قانوني/قضائي.
- يتم الحصول على وثائق الطرح من مقر شركة المشروعات السياحية الرئيسي الكائن في منطقة الشويخ الإدارية الدور الثالث إدارة علاقات المستثمرين، خلال ساعات العمل الرسمية وذلك إعتباراً من يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ويكون الموعد النهائي لتقديم العروض فى مقر الشركة ذاته يـوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024 الساعة الواحدة ظهراً.
- على الراغبين من المشاركة في المزايدة العلم بأنه لن يتم قبول العطاءات إلا مِن مَن اشترى وثائق المزايدة.
- هذا الإعلان لا يلزم شركة المشروعات السياحية بأي شكل من الأشكال بترسية المزايدة/أو توقيع عقد مع المزايد، وتحتفظ الشركة بحقها الكامل وفي أي وقت من الأوقات قبل توقيع عقد نهائي مع المزايد الفائز، وبغض النظر عن كافة العروض المقدمة، في تأجيل المزايدة أو تعديلها أو المضي قدماً في المزايدة بطريقة أخرى أو العدول تماماً عن المزايدة دون أدنى مسؤولية على شركة المشروعات السياحية.