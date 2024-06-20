وزارة الصحة تُوجه إدارتها باغلاق المصابيح بعد إنتهاء الدوام

حرصًا على تعزيز الاستدامة البيئية وتوفيرا للطاقة، وبناء على توجيهات وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، و إلحاقاً بتعميمات سابقة بشأن ترشيد الاستهلاك، وجه وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات المهندس عبدالعزيز الطشة تعميما للوكلاء المساعدين ومدراء الادارات بضرورة التنبيه على جميع الموظفين بإغلاق المصابيح والمفاتيح الكهربائية، في جميع الغرف والمكاتب داخل القطاعات والإدارات التابعة لهم.

يُذكر أن هذا التعميم الذي يحمل رقم 6 لسنة 2024 يأتي إلحاقا بتعميمات سابقة خاصة كانت قد صدرت بهذا الشأن خلال الأشهر السابقة، ومن ذلك التعميم رقم 3 لسنة 2023 والتعميم رقم 28 لسنة 2024، حيث تأتي جميعها في إطار توفير الطاقة وتعزيز الترشيد في الاستهلاك، والذي يعد مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاون الجميع.