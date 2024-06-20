من حملة وزارة التجارة

التجارة: إغلاق 8 محلات تجارية في السالمية لقيامها بعرض وبيع بضائع مقلدة

20 يونيو، 2024
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أغلقت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة 8 محلات تجارية بشكل فوري وبالأمر المباشر في أحد المجمعات التجارية المتواجد بمنطقة السالمية وذلك لقيام تلك المحلات بعرض وبيع بضائع مقلدة شملت حقائب وملابس وأحذية واكسسوارات لعلامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن المضبوطات تقدر بـ6000 قطعة مشيرة إلى أنه تم إحالة القائمين على هذه المحلات إلى النيابة التجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الجزاءات القانونية بحقهم.

ولفتت إلى أنه “تم رفع اسم الكويت من الدول الأكثر انتهاكا للملكية الفكرية بسبب تشدد إدارة الرقابة التجارية في ضبط من يتاجرون بالسلع المقلدة”.

وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضمان التزام الأسواق بالقوانين والقرارات والتعاميم الصادرة منها وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شكوى بهذا الخصوص عبر تطبيق (سهل) الحكومي.

المصدر
وزارة التجارة
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20 يونيو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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