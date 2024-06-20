بلدية الكويت: توجيه 11 إنذارا لمخالفات في أنظمة البناء بالجهراء ضمن حملة “بيت العمر بلا مخالفات”

بلدية الكويت: توجيه 11 إنذارا لمخالفات في أنظمة البناء بالجهراء ضمن حملة “بيت العمر بلا مخالفات”

أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس توجيه 11 انذارا لمخالفات في أنظمة البناء بمحافظة الجهراء وذلك ضمن حملة (بيت العمر بلا مخالفات) التي أطلقتها بداية يونيو الحالي للكشف على مدى الالتزام باشتراطات ومواصفات أبنية السكن الخاص والنموذجي.

وقال رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن جولة اليوم تضمنت التفتيش على قسائم مدينة المطلاع السكنية الضاحية الخامسة وعدد من مناطق المحافظة.

وأضاف العجمي أن هذه الجولة التفتيشية هي الرابعة للفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وتهدف إلى إيصال رسالة توعوية للمواطنين المقدمين على بناء سكنهم بأن يكون بيت العمر بلا مخالفات.

وأفاد بأن الفريق الرقابي يحرص على الكشف على هذه القسائم للتأكد من تطبيق لائحة البناء ومدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص إضافة الى رصد التعديات على أملاك الدولة في منطقة المطلاع.

وشدد على ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مشيرا إلى أن الفرق الرقابية ستكثف جولاتها التفتيشية لرصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.