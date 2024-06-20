مدينة الكويت

الإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم محليا 3.17% في مايو الماضي على أساس سنوي

20 يونيو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الخميس ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 3.17% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مايو الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وأوضحت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء نتيجة زيادة أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 6.6% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة (الكساء والملبوسات) بنسبة 5.6% على أساس سنوي.

المصدر
كونا
الوسوم
20 يونيو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

المشروعات السياحية: دعوة الشركات المتخصصة للتقدم بالحصول على وثائق الطرح لمزايدة إستثمار

20 يونيو، 2024

وزير الداخلية يعقد اجتماعاً في الهيئة العامة للمعلومات المدنية

20 يونيو، 2024

التجارة: إغلاق 8 محلات تجارية في السالمية لقيامها بعرض وبيع بضائع مقلدة

20 يونيو، 2024

بلدية الكويت: توجيه 11 إنذارا لمخالفات في أنظمة البناء بالجهراء ضمن حملة “بيت العمر بلا مخالفات”

20 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى