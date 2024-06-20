الإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم محليا 3.17% في مايو الماضي على أساس سنوي

الإحصاء: ارتفاع نسبة التضخم محليا 3.17% في مايو الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الخميس ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 3.17% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مايو الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وأوضحت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء نتيجة زيادة أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 6.6% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة (الكساء والملبوسات) بنسبة 5.6% على أساس سنوي.