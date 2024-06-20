الأرصاد الجوية: طقس نهاية الاسبوع شديد الحرارة نهارا وحار ومائل للحرارة ليلا

توقعت إدارة الارصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي ان يكون طقس اليوم الخميس وخلال نهاية الاسبوع شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا مع ارتفاع نسبي في الرطوبة على المناطق الساحلية.

وقال مدير الادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد المنخفض الهندي الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة وأحيانا رطبة نسبيا ورياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية على فترات خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على المناطق الغربية ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا مع ارتفاع نسبي بالرطوبة على المناطق الساحلية.

واضاف القراوي ان طقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 8 الى 42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و50 درجة مئوية أما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من 1 الى 4 أقدام.

وتوقع أن يكون طقس ليلة اليوم حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 30 كيلومترا بالساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 32 الى 35 وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 الى 3 أقدام.

وذكر أن طقس نهار غد الجمعة نهارا سيكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية على المناطق الساحلية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الغربية من 8 إلى 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لغبار على المناطق الغربية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 الى 50 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 الى 4 أقدام.

واشار إلى أن ليل الجمعة سيكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 30 الى 32 وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال إن نهار السبت سيكون حارا ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 الى 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى من 45 إلى 47 والبحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد أن ليل السبت سيكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 30 كيلومترا بالساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 29 و31 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 أقدام.