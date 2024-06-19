الموقوفين

خفر السواحل تضبط شخصين قاما بالإستهتار والرعونة بإستخدام الدراجات المائية معرضين حياة الآخرين للخطر

20 يونيو، 2024
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل تمكنت من ضبط شخصين ظهروا بمقطع فيديو متداول اثناء قيامهم بالإستهتار والرعونة بإستخدام الدراجات المائية (جت سكي) بالقرب من الشـاطئ معرضين سلامة مرتادي البحر للخطر، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتوضح الإدارة أن المؤسسة الأمنية حريصة على فرض هيبة القانون وحفظ النظام العام وتأمين الشواطئ وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب السلوكيات الخاطئة.

المصدر
وزارة الداخلية
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20 يونيو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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