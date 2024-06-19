الصحة: الخدمات الصحية لم تتأثر بانقطاعات التيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد

بالاشارة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند بعدم تأثر الخدمة الصحية في المؤسسات العلاجية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مؤكدًا على أن هناك إجراءات معمول بها ضمن خطط الوزارة لمواجهة أي خلل في التيار الكهربائي، ولضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة ودون انقطاع.

وفي هذا الشأن أوضح د. السند بعدم حدوث أي انقطاعات للتيار في المستشفيات العامة أو المراكز التخصصية أو في بنوك الدم، فيما لم تتأثر الخدمة الطبية في عدد محدود من مراكز الرعاية الأولية (المستوصفات)، والتي شهدت انقطاعا مؤقتا للتيار تم على أثره وعلى الفور استخدام مولدات الكهرباء الاحتياطية.

وفي هذا الصدد أشار د. عبدالله السند إلى قيام قطاع الشؤون الهندسية باتخاذ خطوات استباقية تحسبا لأي طارىء، وذلك من خلال توفير المولدات الاحتياطية في المناطق الصحية في جميع محافظات البلاد، والتأكد من جهوزيتها، وتعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمؤسسات الصحية بأجهزة تخزين الطاقة، وتوفيرها لفترات طويلة عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، فضلا على تدريب الطاقم الطبي والفني على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، حفاظا على سلامة المرضى واستمرارية الرعاية الصحية.

كما أكد السند على استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في البلاد مشكورةً، لضمان توفير الإمدادات الضرورية واللازمة لعمل المولدات الاحتياطية، واستمرار المستشفيات في تقديم خدماتها للمرضى دون تأخير، والحفاظ على مستوى عالٍ من الرعاية الصحية.