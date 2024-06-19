جانب من استقبال الحجاج الكويتيين العائدين من الديار المقدسة

مطار الكويت الدولي يبدأ باستقبال الحجاج الكويتيين العائدين من الديار المقدسة

19 يونيو، 2024
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استقبل مطار الكويت الدولي اليوم الأربعاء الحجاج الكويتيين العائدين من الديار المقدسة بعد انتهائهم من أداء فريضة الحج هذا الموسم 1445 هـ وسط إجراءات ميسرة.

وتعمل الإدارة العامة للطيران المدني بكامل طاقتها لتسهيل العقبات كافة أمام ضيوف الرحمن القادمين من الديار المقدسة من خلال التنسيق مع حملات الحج الكويتية ليتسنى للحجاج الخروج من المطار بكل سهولة ويسر.

وكانت (الطيران المدني) أعلنت أمس الأول بأن إجمالي أعداد الرحلات المخصصة لعودة الحجاج من الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية ستبلغ 38 رحلة جوية اعتبارا من 19 الجاري وتستمر ثلاثة أيام.

المصدر
كونا
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19 يونيو، 2024
0 45 أقل من دقيقة

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