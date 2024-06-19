الهلال الأحمر الكويتي تطلق مشروع توزيع لحوم الأضاحي للاجئين السوريين في الأردن

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء برنامجا إغاثيا جديدا في الأردن يتضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي على اللاجئين السوريين والفئات الأشد فقرا في المجتمعات المحلية.

وذكرت الجمعية في بيان أن البرنامج الإغاثي يشمل عددا من المناطق في الأردن والمجتمعات الأشد فقرا بمحافظة (المفرق) المستضيفة للاجئين السوريين والمخيمات العشوائية ومنطقة (الأغوار) ومحافظة (العاصمة).

ويصل عدد المستفيدين من المشروع الذي يشرف على تنفيذه فريق تطوعي يمثل الهلال الأحمر الكويتي إلى أكثر من ستة آلاف مستفيد.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أطلقت حملة توزيع لحوم الأضاحي لهذا العام في الأردن وفلسطين ولبنان.