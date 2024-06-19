الأرصاد الجوية: البلاد تتأثر بكتلة هوائية حارة أدت لارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة

قال مدير ادارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي الذي يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة أدت إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة إذ سجلت درجة الحرارة العظمى ما بين 51 و52 درجة مئوية على معظم المناطق البرية في البلاد.

وتوقع القراوي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ليكون الطقس بصفة عامة شديد الحرارة نهارا وحارا ليلا مع نشاط للرياح الشمالية الغربية أحيانا المثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.