يورو 2024: البرتغال تحقق فوزا صعبا على التشيك بهدفين مقابل هدف

يورو 2024: البرتغال تحقق فوزا صعبا على التشيك بهدفين مقابل هدف

حقق المنتخب البرتغالي اليوم الثلاثاء فوزا صعبا على نظيره التشيكي بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة في ألمانيا.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي (0 – 0) في المباراة التي أقيمت على ملعب (ريدبول أرينا) بمدينة (لايبزيغ).

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب التشيكي هدف المباراة الاول عن طريق لوكاس بروفود في الدقيقة 62 فيما عادلت البرتغال النتيجة بعدما سجل اللاعب التشيكي روبن هارناش هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69 ونجح المنتخب البرتغالي من تسجيل هدف الفوز الثاني عبر لاعبه فرنسيسكو كونسيساو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز البرتغال (2 – 1).

وحقق المنتخب التركي في وقت سابق من اليوم الفوز على نظيره الجورجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وبهذه النتائج يتصدر منتخبا تركيا والبرتغال ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاثة نقاط يليهما التشيك وجورجيا دون نقاط.

وتستضيف ألمانيا (يورو 2024) في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا أوروبيا مقسمين على ست مجموعات.