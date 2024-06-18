يورو 2024: تركيا تفوز على جورجيا بثلاثية في بداية مشوارها بالبطولة

فاز المنتخب التركي اليوم الثلاثاء على نظيره الجورجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ببداية مشوار الفريقين في منافسات المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وفي الشوط الاول افتتح المنتخب التركي التسجيل بالمباراة التي أقيمت على ملعب (سيغنال إدونا بارك) بمدينة (دورتموند) في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب ميرت مولدور فيما عادل المنتخب الجورجي النتيجة عن طريق اللاعب جيورجوس ميكاوتادسه في الدقيقة 32 لتنتهي أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل الايجابي (1-1).

ونجحت تركيا في تسجيل هدف التقدم الثاني في شوط المباراة الثاني عبر لاعبها أردا غولر في الدقيقة 65 فيما عزز اللاعب التركي كريم أكتركوغلو من تقدم بلاده بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة (3 – 1) لصالح تركيا.

ويتصدر المنتخب التركي المجموعة السادسة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط بانتظار المواجهة التي ستقام في وقت لاحق من اليوم بين المنتخبين البرتغالي والتشيكي في إطار منافسات المجموعة ذاتها.