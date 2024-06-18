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وزير الداخلية يقوم بجولة تفقدية على المخالفات السكنية بمنطقة حولي

18 يونيو، 2024
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استمراراً للحملات والجولات الأمنية على المخالفات السكنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهـــــد يوســــف سعـــود الصبـــاح اليوم الثلاثاء الموافق 2024/6/18 بجولة أمنية على المخالفات السكنية في منطقة حولي لإزالة التعديات والمخالفات.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية على أنه لا تسامح مع المخالفين الذين لا يهمهم إلا الربح المادي فقط دون مراعاة لحقوق العمالة، وأكد على تطبيق القانون بحزم وفوق الجميع دون استثناء مشددا على إزالة كل المخالفات السكنية، وتسوية أوضاع العقارات التي تستغل في غير الغرض المخصص لها.

المصدر
وزير الداخلية
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18 يونيو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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