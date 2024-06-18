وزير الداخلية يتفقد مركز الإيواء لمخالفي قانون الإقامة والعمل

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية إلى مركز الإيواء لمخالفي قانون الاقامة والعمل المادة (20) وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على قطاعات الوزارة.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة الحرص على استمرار توفير جميع سبل الراحة لمقيمي مركز الإيواء وتجهيزه بالمستلزمات الضرورية وتسريع إنهاء إجراءات مغادرتهم للبلاد.

وأشاد الوزير بالجهات الداعمة والمساندة في الدولة على تعاونها مع (الداخلية) لتجهيز هذا المركز منوها في الوقت ذاته بالإجراءات الأمنية والمعيشة الكريمة المتوفرة في مركز الإيواء.