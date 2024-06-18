وزير الداخلية يتفقد مركز الإيواء لمخالفي قانون الاقامة والعمل

وزير الداخلية يتفقد مركز الإيواء لمخالفي قانون الإقامة والعمل

18 يونيو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية إلى مركز الإيواء لمخالفي قانون الاقامة والعمل المادة (20) وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على قطاعات الوزارة.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة الحرص على استمرار توفير جميع سبل الراحة لمقيمي مركز الإيواء وتجهيزه بالمستلزمات الضرورية وتسريع إنهاء إجراءات مغادرتهم للبلاد.

وأشاد الوزير بالجهات الداعمة والمساندة في الدولة على تعاونها مع (الداخلية) لتجهيز هذا المركز منوها في الوقت ذاته بالإجراءات الأمنية والمعيشة الكريمة المتوفرة في مركز الإيواء.

المصدر
كونا
الوسوم
18 يونيو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مندوب الكويت بجنيف: الحالة الفلسطينية تتصدر أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الـ56

18 يونيو، 2024

وزيرة الشؤون: رفع جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتسريع إنجاز معاملاتهم

18 يونيو، 2024

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج لهذا العام

18 يونيو، 2024

سمو ولي العهد يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج لهذا العام

18 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى