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طب الأسنان رسمت “بسمة أمل” في قرغيزستان

18 يونيو، 2024
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نظمت جمعية طلبة طب الأسنان بجامعة الكويت KDSS حملة إنسانية طبية تحت شعار “بسمة أمل” إلى مدينة جلال آباد بجمهورية قرغيزستان بآسيا الوسطى، والتي تعاني من شح ونقص في الخدمات الطبية بشكل عام و خدمات طب وجراحة طب الأسنان بشكل خاص.

ورافق الطلبة -البالغ عددهم 15 طالباً وطالبة- خلال رحلتهم الإنسانية أعضاء هيئة التدريس في الكلية د. مريم الخضر، د. اسراء الصراف، د. محمد قلي و د. فواز الزعبي، بالإضافة إلى أطباء من وزارة الصحة متمثلة بالأطباء د. هشام بورزق، د. يوسف العوضي، د. أسماء بوحمرة، و د. حسين ارحمه.

وقال القائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا و رئيس قسم العلوم الجراحية د. فواز الزعبي أن الوفد الطلابي الإنساني استطاع أن يفحص ويعالج ما يزيد عن 400 حالة خلال الأيام الثلاث للرحلة الإنسانية، موضحاً أن الخدمات شملت العلاجات الجراحية وخلع الأسنان، والعلاجات الوقائية، الحشوات، تنظيف اللثة وفحص ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى تقديم النصائح التوعوية والوقائية مع توزيع المستلزمات الطبية للحفاظ على صحة الفم والأسنان للبالغين والأطفال.

وأعرب د. الزعبي عن فخره و اعتزازه بطلبة الكلية لما أبدوه من مهنية عالية وتحمل لأتعاب السفر و توفير الوقت في جدولهم المزدحم، وتضحيتهم بإجازتهم المحدودة للقيام بمثل هذه المهمات الانسانية.

من جانبه قال القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د. راشد العازمي أن هذه الرحلة الإنسانية، ليست الأولى من نوعها، بل أصبحت ضمن عادات وتقاليد كلية طب الأسنان في جامعة الكويت، انطلاقاً من الحس الإنساني لدى طلبتها وأعضاء الهيئة الأكاديمية، خاصة وأن ذلك ينبع من طبيعة المجتمع الكويتي المحب للعمل الإنساني والتطوعي، معربا عن وافر شكره وتقديره للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وكل من ساهم بتسهيل ونجاح هذه المهمة الإنسانية.

المصدر
بيان صحفي
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18 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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