مركز العجيري: طلوع نجم التويبع 20 يونيو الجاري والشمس تكون عند أقصى ارتفاع لها في السماء

مركز العجيري: طلوع نجم التويبع 20 يونيو الجاري والشمس تكون عند أقصى ارتفاع لها في السماء

قال مركز العجيري العلمي إن يوم بعد غد الخميس 20 يونيو الجاري سيشهد طلوع النجم الشهير المعروف باسم التويبع المعروف عند الفلكيين باسم (الدبران) والذي يقع في مجموعة نجوم برج الثور وقريب من نجوم الثريا.

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن نجم التويبع يعرف بأنه نجم عملاق أحمر يزيد حجمه عن الشمس بشكل كبير مشيرا إلى تميز فترة ظهوره منذ القدم وحتى الآن من الناحية التاريخية لاسيما وأنه يعرف عند عرب البادية بالحر الشديد وتكون الشمس فيه عند أقصى ارتفاع لها في السماء.

وبين أن موسم (التويبع) يستمر لمدة 13 يوما إذ تشهد أيامه زيادة في ساعات النهار مضيفا أن التويبع يمتاز كذلك بقصر الليل وطول النهار إذ ستشهد خلاله البلاد أطول نهار في السنة مع ليلتين من أقصر الليالي.

وأفاد بأن الظل ينعدم تقريبا في 24 يونيو الجاري وذلك لتعامد الشمس على مدار السرطان لافتا إلى أن أشعة الشمس تصبح أكثر حرارة في هذا الموسم ويصعب البقاء تحتها مباشرة نظرا لسقوط أشعتها بشكل شبه عامودي مع تزايد عدد ساعات النهار أو عدد ساعات التسخين.

وذكر أن فترة (التويبع) تصادف ما يعرف بالانقلاب الصيفي الذي يأتي في 21 يونيو الجاري من كل عام في نصف الكرة الأرضية الشمالي.