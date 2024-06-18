وزير الكهرباء يتفقد مركز التحكم الوطني ويطلع على كيفية إدارة شبكة الكهرباء الوطنية

تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري اليوم الثلاثاء مركز التحكم الوطني للاطلاع على سير العمل وكيفية إدارة شبكة الكهرباء الوطنية ومدى جاهزيتها للتعامل مع ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال فترة الصيف.

وأكد الوزير بوشهري في بيان صحفي صادر عن (الكهرباء والماء) أن وضع الطاقة الكهربائية في البلاد مستقر وأن الوزارة بجميع امكانياتها وكوادرها على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية والتعامل مع أي طارئ قد يحدث بسبب زيادة الأحمال نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترات الذروة والممتدة من الساعة 11 صباحا حتى الخامسة عصرا لما لذلك من أثر ملموس على استدامة الطاقة الكهربائية.

وشملت زيارة الوزير غرفة الحاسبات وغرفة الاتصالات وغرفة التحكم والمراقبة وتشغيل الشبكات وهي جميعها معنية بمتابعة عمل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ومحطات التحويل الرئيسية.