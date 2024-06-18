سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لهذا العام

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ ضمنها سموه خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل ما أولاه خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من عناية كريمة ساهمت بكل جدارة في إنجاحه مثمنا سموه الخطوات الوثابة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كافة المشاعر التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك والتي هي دائما محل اشادة وتقدير وثناء الجميع مقدرا سموه حفظه الله الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لما يعكفان عليه من عمل دؤوب ومتواصل ولما يوليانه من اهتمام معهود وجهود مقدرة من خلال التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات المعنية بتنفيذ خطة الحج على أفضل وجه سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

المصدر كونا